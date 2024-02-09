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"مكتب أبو جودة وشركاه" أفضل مكتب محاماة وثريّا المشنوق تفوز بجائزة "محامي العام" في لبنان
أخبار لبنان
2024-02-09 | 12:13
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"مكتب أبو جودة وشركاه" أفضل مكتب محاماة وثريّا المشنوق تفوز بجائزة "محامي العام" في لبنان
حلّ "مكتب أبو جودة وشركاه " في مرتبة "مكتب العام Law firm of the year" او أفضل مكتب محاماة في لبنان للعام 2024.
وفازت المحامية ثريّا المشنوق الشريكة في هذا المكتب، بجائزة "محامي العام Lawyer of the year" في لبنان، للعام 2024، ضمن سلسلة جوائز سنوية، توزّعها "The Legal 500"، وهي منظمة بريطانية عريقة، تصنّف مكاتب المحاماة والمحامين في كلّ دولة بشكل سنوي، وقرّرت هذه السنة من دبي توزيع جوائز لأفضل المحامين في بلدانهم بناءً على أعمالهم ونشاطهم للسنة الماضية.
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