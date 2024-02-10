كتل هوائية رطبة تعبر فوق لبنان..واستقرار تام قبل عودة المنخفضات

تعبر كتل هوائية رطبة سريعاً فوق لبنان وتكون ضعيفة الفعالية، وتستمر اليوم مع احتمال امطار خفيفة ومحلية.

يعود الاستقرار التام يوم غد الاحد ويمتد لغاية الثلاثاء من الاسبوع المقبل، مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها بحدود ٥ درجات.

من جهة اخرى من المتوقع أن يتعرض لبنان لسلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة من فوق اليونان الاربعاء المقبل وبفعالية اعتيادية وتستمر ايام عدّة تحمل معها امطار وثلوج على الجبال العالية.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



-السبت:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٦ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠

٢- الجوّ: غائم جزئياً مع احتمال امطار خفيفة محلية جدا

٣- الرياح: شرقية ليلاً وجنوبية غربية نهاراً ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلا بفعل الضباب بعد الظهر

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



-الاحد : مستقر قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً وجنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س



-الاثنين : مستقر غائم جزئياً بسحب عالي والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٤ و ٢٣ ساحلا وبين ٤ و ٢٠ بقاعاً وبين ٩ و ١٨ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً وجنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س