موسى للـLBCI: خلينا ننطر الحريري وكلو بوقتو حلو

رأى منسق عام الاعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى أن الوضع اليوم مختلف تماما عن ذلك الذي كان سائدا عندما أعلن الرئيس سعد الحريري اعتكاف العمل السياسي، موضحا أن زيارة الحريري لبنان الاسبوع المقبل تترافق مع اتفاق سعودي -ايراني، وإعادة ترتيب للبيت العربي، وتسوية اقليمية ستنضج في الاشهر القادمة، بالاضافة إلى اللجنة الخماسية وجهود داخلية تُبحث عن تسوية داخلية.



وقال موسى، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، مشددا: "خلينا ننطر الحريري وكلو بوقتو حلو"، وأكد أن جمهور تيار المستقل "نازل" في 14 شباط ليقول إنه مستمر مع الحريري حتى آخر نفس.



وأشار إلى أن الرئيس الحريري يشتاق للناس وبيت الوسط سيكون مفتوحا أمام الجميع في 14 شباط.



واعتبر منسق عام الاعلام في تيار المستقبل أن النقاش يجب أن يكون حول لماذا علّق الحريري العمل السياسي، موضحا أنهم "حمّلوه المسؤولية مع المنظومة الحاكمة فقرر الوقوف جانبا لانه يعتبر أنه ليس من ضمن "كلن يعني كلن".



ولفت موسى إلى أن الحريري، كمواطن لبناني، يحق له زيارة لبنان متى شاء.



وقال :" لقاءات الحريري رهنه وحده، وإذا كان هناك أي شيئ جديد ليقوله فالامر فقط لديه".



