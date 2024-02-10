عبد اللهيان بعد لقائه ميقاتي: لتضافر الجهود من اجل التوصل الى وقف العدوان الاسرائيلي على غزة

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوزير خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان قبل ظهر اليوم في السرايا.



وشارك في الاجتماع عن الجانب الايراني السفير في لبنان مجتبى اماني والوفد المرافق ، وعن الجانب اللبناني مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.



وأكد الوزير الايراني"ضرورة تضافر كل الجهود للتوصل الى وقف العدوان الاسرائيلي على غزة والوصول الى حلول عادلة لكل دول المنطقة".