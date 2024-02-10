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مجلس الوزراء يوافق على بدل النقل للقطاع الخاص ... ماذا عن تعويضات القطاع العام والعسكريين؟

أخبار لبنان
2024-02-10 | 07:44
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مجلس الوزراء يوافق على بدل النقل للقطاع الخاص ... ماذا عن تعويضات القطاع العام والعسكريين؟
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مجلس الوزراء يوافق على بدل النقل للقطاع الخاص ... ماذا عن تعويضات القطاع العام والعسكريين؟

لم يتخذ مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، اي حل مرتبط بملف تعويضات العاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الانتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين، بل جرى نقاشه بشكل عام وعرض افكار حلول تطبيقها يحتاج لمزيد من الاجتماعات مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والمتقاعدين ومصرف لبنان منعا لحصول اي تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف الاسبوع المقبل كما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في مستهل الجلسة.

في المقابل، وافق مجلس الوزراء على بدل النقل للقطاع الخاص بـ ٤٥٠ الف ليرة لبنانية.
 
وأقرّت الحكومة مرسوم المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، بما يشكل حجر الاساس للحكومة الرقمية، وسيمكّن ذلك من انجاز خطوات مهمة باتجاه الاصلاح المؤسساتي ومكافحة الفساد. 

اما في موضوع النازحين السوريين فقد استمع المجلس الى وزير المهجرين وكلفه متابعة الجهود المبذولة من قبله ورفع تقرير بالموضوع الى مجلس الوزراء. 
 

 

أخبار لبنان

مجلس الوزراء

بدل النقل في القطاع الخاص

تعويضات القطاع العام

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