مجلس الوزراء يوافق على بدل النقل للقطاع الخاص ... ماذا عن تعويضات القطاع العام والعسكريين؟

لم يتخذ مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، اي حل مرتبط بملف تعويضات العاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الانتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين، بل جرى نقاشه بشكل عام وعرض افكار حلول تطبيقها يحتاج لمزيد من الاجتماعات مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والمتقاعدين ومصرف لبنان منعا لحصول اي تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف الاسبوع المقبل كما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في مستهل الجلسة.



في المقابل، وافق مجلس الوزراء على بدل النقل للقطاع الخاص بـ ٤٥٠ الف ليرة لبنانية.