بري تابع الأوضاع مع وزير الخارجية الإيراني... عبد اللهيان: اللقاء كان جيداً

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبد اللهيان والوفد المرافق، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.



وبعد اللقاء اكتفى عبد اللهيان بالقول: "اللقاء كان جيداً ".



من جهة أخرى، بحث بري مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، الذي وضع رئيس المجلس النيابي بنتائج زيارته الى الخارج، في الأوضاع والمستجدات السياسية وشؤون تشريعية.



واشار بو صعب، بعد اللقاء، إلى أن النقطة الثانية التي تكلم بها مع بري هي ضرورة السعي لإعادة الحركة بموضوع إنتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا أنه المخرج الأساس للأزمة السياسية التي نمر بها حالياً، كما تكلما عن زيارة سفراء اللجنة الخماسية الى دولة الرئيس ونتائج المباحثات التي حصلت، وفي الوقت نفسه ماذا يمكن أن نفعل لتحريك عقد تشاور أو تفاهم "سموهم مثلما تريدون" ولكن لا حل الا السير بهذا الأمر للوصول الى جلسات متتالية في المجلس النيابي لإنتخاب رئيس للجمهورية".



اياض، استقبل رئيس المجلس حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.