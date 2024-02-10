تيمور جنبلاط: لإنهاء الشغور الرئاسي واستكمال خطوة تعيين رئيس الأركان بإتمام عقد المجلس العسكري

دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط الى "استكمال خطوة مجلس الوزراء في تعيين رئيس الأركان اللواء حسان عودة بإتمام عقد المجلس العسكري في الجيش في ظل المهام الجسيمة والمسؤوليات الملقاة عليه والتحديات التي تواجه الوطن".



وأمل، في تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، "أن تنسحب الايجابية على سائر الملفات، للتخفيف من وطأة الأزمات المستعصية على مختلف الأصعدة واجتراح الحلول المناسبة، بما في ذلك إنهاء الشغور الرئاسي، الذي يبقى على رأس الأولويات، وتوفير المساحات الجدّية المساعدة داخليًا وخارجياً لاستقرار لبنان".