نقابة ألفا وتاتش حذّرت من أي ضغوط على الموظفين

حذّرت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليويّ من أي تهديد يتعرّض له الموظفون للضغط عليهم بغرض وقف الإضراب.



وطلبت النقابة من جميع الموظّفين الإلتزام بقرار التوَقُّف التَامّ عن العمل وتَحمُّل المسؤوليَّة تِجَاه أنفسِهِم و عائلاتِهِم و زُملائهِم.



ودعت الجميع إلى عَدَم الرُضُوخِ لأيّ تهديدٍ أو ضغطٍ يتعرَّضون إليه، لِحينِ تحصيل الحقوق التي أصبحت معروفة:



١- توقيع عقد العمل الجماعيّ.

٢- إعطاء القيمة الفعليَّة للرواتب.