عبد اللهيان: إيران ولبنان لم تسعيا إلى توسيع نطاق الأعمال القتالية في المنطقة

أكّد وزير الخارجية الإيرانيّ حسين أمير عبد اللهيان أنّ دولتي إيران ولبنان لم تسعيا إلى توسيع نطاق الأعمال القتالية، في المنطقة.



وقال أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحافيّ مشترك مع نظيره اللبنانيّ، في بيروت: "تؤكد إيران ولبنان أنّ الحرب ليست الحل."



وأضاف: "إنّنا لم نسع قط إلى توسيعها."