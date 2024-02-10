بوحبيب بعد استقباله نظيره الايرانيّ: لبنان لم ولا يريد الحرب

أكّد وزير الخارجية والمغتربين، في حكومة تصريف الاعمال، عبدالله بوحبيب أنّه وضع وزير الخارجية الايرانيّ حسين امير عبد اللهيان، في أجواء التصور اللبنانيّ، لإيجاد حل مستدام يعيد الهدوء والاستقرار إلى الجنوب.



وقال: "إنّ ذلك من خلال سلة متكاملة تضمن التطبيق الشامل لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ وتوقف الخروقات الاسرائيلية وتؤمن إنسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية، التي لا تزال تحتلها بما فيها مزارع شبعا."



وأضاف: "يترافق ذلك مع تعزيز عديد وقدرات القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من أداء مسؤولياتها، وفقًا للقرار ١٧٠١."



وشدّد على أنّ لبنان لم ولا يريد الحرب ولا يسعى إليها.



وطالب بالإستقرار والهدوء وإعادة الحقوق إلى أصحابها.