عبد اللهيان يحذر من اتخاذ إسرائيل أي خطوات نحو حرب شاملة على لبنان: سيكون "اليوم الأخير" لنتنياهو

رأى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارة إلى لبنان اليوم، أن الحل السياسي هو السبيل الوحيدة لإنهاء صراع غزة، مشيرا الى أن طهران تجري محادثات مع الرياض حول المسألة.



وحذر أيضا من اتخاذ إسرائيل أي خطوات نحو حرب شاملة على لبنان، قائلا إن ذلك سيكون "اليوم الأخير" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأعلن وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تبادلت رسائل مع الولايات المتحدة منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، بما في ذلك رسائل بشأن "حزب الله" اللبناني.



وقال: "خلال هذه الحرب وفي الأسابيع القليلة الماضية، تبادلت إيران والولايات المتحدة الرسائل".



وكشف أن واشنطن طلبت من طهران مطالبة حزب الله "بعدم الانخراط على نطاق واسع وكامل في هذه الحرب على" إسرائيل.