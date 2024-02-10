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نعيم قاسم: القرار بإيقاف الحرب في غزة هو أميركي

أخبار لبنان
2024-02-10 | 12:04
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نعيم قاسم: القرار بإيقاف الحرب في غزة هو أميركي
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نعيم قاسم: القرار بإيقاف الحرب في غزة هو أميركي

اعتبر نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "القرار الآن بإيقاف الحرب في غزة هو قرار أميركي.

وأشار خلال حفل تأبين الشهيد عباس الخرسا في بيروت الى أنه "إذا قررت الولايات المتحدة أن توقف الحرب فتستطيع ذلك، وتضغط على نتنياهو وغيره لأنَّ هؤلاء كلهم عبارة عن أدوات يديروهم كيفما شاؤوا، وكل الإمكانات العسكرية التي قاتلوا بها هي من الولايات المتحدة، وإذا قالت الولايات المتحدة انها مختلفة مع نتنياهو لكن لا تستطيع أن تصنع شيئاً، فهذه دعاية انتخابية يريدها بايدن حتى لا يخسر أصواتاً في الداخل، لكنَّه كذَّاب".
 
ورأى أنه "إذا قررت الولايات المتحدة إيقاف الحرب تتوقف وفق أي اتفاق مهما كان صعباً بنظر إسرائيل، لأنَّ الاستمرار لا جدوى منه"، لافتا الى أنه "اليوم لا يوجد استمرارية حرب، بل هناك استمرارية للإبادة. والمقاومة في فلسطين صامدة قوية شجاعة".

وقال: "بالنسبة إلينا في لبنان، كررنا مراراً وتكراراً أنَّ المقاومة ليست مقطعاً زمنياً عابراً، المقاومة خيار، خيار لتحرير الأرض وخيار للدفاع عن الأرض وعن الناس، وما دامت إسرائيل موجودة فهذا يعني أنَّه يجب أن تبقى المقاومة وتتطور وتزداد ليس في لبنان فقط بل في كل المنطقة وطبعاً في فلسطين، لذلك لا أحد يناقشنا بنقاشات من مثيل أنه ماذا سيحصل لهم في المستقبل؟".
 
وأضاف: "دبِّروا أنفسكم أولاً وقرروا ماذا ستعملون بالداخل، مع ذلك نحن قلنا كحزب الله إذا اتفق اللبنانيون اليوم على رئيس جمهورية فنحن حاضرون للانتخاب رغم كل المعركة. الحكومة، حكومة تصريف الأعمال تقوم بواجباتها مع أنَّ المعركة قائمة، المجلس النيابي يقوم بواجباته مع أن المعركة قائمة، حياة الناس كالتعليم والعمل وكل الأمور خارج المنطقة التي تتعرض بشكل مباشر للقصف الإسرائيلي تسير بشكل طبيعي، ونحن ندعم ذلك على قاعدة أنَّنا حاضرون أن نكون في الصفوف الأمامية بشبابنا المجاهد وعوائلنا حتى ندفع عن كل الآخرين. إذاً ماذا تريدون منا بعد؟ يجيبون أننا نعطل رئاسة الجمهورية! لماذا حزب الله يعطل رئاسة الجمهورية؟ نحن لدينا عدد لا يكفي ليصبح خمسة وستين حتى ننتخب رئيساً للجمهورية، وأنتم لديكم أعداد متفرقة لا تستطيع أن تجمع خمسة وستين لانتخاب رئيس للجمهورية، أو ستة وثمانين ليكون هناك نصاب. لذا نحن وإياكم سواء، فلا نحن قادرون أن نأتي برئيس للجمهورية ولا أنتم قادرون على ذلك وهذا هو الواقع، أمَّا أنكم تتهموننا بأننا نعيق مجيء الرئيس فلا، لكن عادة الضعفاء يتباكون من أجل أن يعذِّروا أنفسهم أمام الناس".

أخبار لبنان

نعيم قاسم

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الحرب

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