مجلس الوزراء وافق على تأسيس مقر مركز الدراسات الزراعية العليا لدول البحر المتوسط

أقر مجلس الوزراء في جلسته طلب وزارة الزراعة الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الإنمائيّ، لتأسيس مقر مركز الدراسات الزراعية العليا لدول البحر المتوسط - CIHEAM MONTPeLLIER و تفويض وزير الزراعة عباس الحاج حسن بالتوقيع عليها.



ويأتي ذلك، بعد قرار مماثل بأن يكون هناك مقر لمنظمة سيام باري في لبنان، في خطوة تعكس الثقة بين لبنان و الخارج، وتحديدًا بين لبنان والدولة الفرنسية.