المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: من دون انتخاب رئيس لا تستقيم الحياة السياسية

توقَّف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في دار الفتوى بقلقٍ شديد أَمام استمرارِ تَعَسُّرِ وَتَعَثُّرِ انتخاب رئيسٍ للجمهورية



ورأى المجلس أنه من دون انتخاب رئيس لا تستقيم الحياة السياسية، وتتعرض الحياة الوطنية إلى المزِيد من مخاطرِ التصدّعِ والانهِيار، داعيا إلى احترامِ الآلية الدستورِية لانتخاب الرئيس.