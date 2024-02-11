بيضون: لا يمكننا أن نفرّط بالسيادة اللبنانية وغاية المقاومة التحرير

أكّد النائب في كتلة التنمية والتحرير أشرف بيضون أنّ الكتلة تدعو إلى تطبيق قرار الـ1701، "لكن هذا التطبيق لا تؤخذ منه جزئية صغيرة".



وشدّد، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI، على أنّ هدف هذا القرار الأساسيّ هو وقف دائم لإطلاق النار والحلّ الدائم.



ولفت إلى وجود تقارير تفيد بأكثر من مئة خرق إسرائيليّ، في أجواء لبنان، قبل 7 تشرين الأوّل.



ورأى أنّ المطلب الإسرائيليّ من تطبيق أجزاء من الـ1701 هو إخلاء الجنوب اللبنانيّ من أهله ودعم الفلسطينيين هناك.



وقال بيضون: "ندرك الوضع الاقتصاديّ الصعب، الذي يعاني منه لبنان ونحن حريصون على المواطنين، الذين تركوا بلداتهم قصرًا."



وأضاف: "لكنّنا لا يمكننا أن نفرّط بالسيادة اللبنانية، إذ إنّ غاية المقاومة التحرير وليست المقاومة لمجرد المقاومة."



وأوضح أنّ الأولوية هي انتخاب رئيس للجمهورية وأنّ الحراك الخماسيّ الدوليّ ليس إلّا عنصر مساعدة للداخل.



كما أوضح أنّ موقف الخماسية كان الدعم لأي اسم يتّفق عليه الداخل.



ولفت بيضون إلى أنّ مسألة التشريع حق مطلق لمجلس النواب كي لا يخل في واجباته.



وأكّد أنّ مرشح الكتلة للرئاسة واضح، "فنتفق، في حوار مع الآخرين ونذهب بعدئذ، بأكثر من مرشح إلى مجلس النواب".