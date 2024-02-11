مالكو الأبنية المؤجرة: ليكن انهيار المبنى عبرة لمن يؤخر إعادة الحقوق لأصحابها

دعا "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" إلى ضرورة تفعيل القوانين والقيام بالمسح الجِديّ، تفاديًا لوقوع ضحايا ولإيجاد الحوافز، التي ترفع المسؤولية عن المالكين القدامى و"تحميلها لكل من استفاد وشارك في إرهاق حق المالك القديم وتقويض حقه بالتصرف".



وقال التجمع، في بيان: "ذلك كلّه من باب تحرير عقود الايجارات القديمة من دون تأخير أو استثناء."



وأضاف: "لتكن عبرة لكل من يؤخر في اعادة الحقوق لأصحابها، لأنّنا أمام مسؤولية تتعلق بالسلامة العامة وسلامة البناء وبكِيان واستقرار الانسان."