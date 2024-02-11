الإتحاد العمّاليّ العام: للقيام بدراسة موضوعية لأوضاع البلديات واتحادات البلديات

تابع الإتحاد العمّاليّ العام عن كثب المناقشات الجارية، في الحكومه، في شأن مطالب العاملين، في القطاع العام، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تواجههم.



وأعرب الإتحاد عن قلقه العميق من مغبة عدم مساواة العاملين، في قطاع البلديات واتحادات البلديات، بزملائهم، في الإدارات العامه.



وحذّر الاتحاد العمّاليّ العام من مغبة تجاهل حقوق العاملين، في البلديات واتحادات البلديات، لجهه مساواتهم مع زملائهم، في القطاع العام، إنصافًا وتحفيزًا لهم للمضي في تأديه أعمالهم وخصوصًا في التعويضات اليومية للنقل (صفائح البنزين).



ودعا الحكومه إلى دراسة موضوعية لأوضاع البلديات واتحادات البلديات وللعاملين في هذا القطاع الحيويّ والأساسيّ والذي يشكّل جزءًا لا يتجزأ من القطاع العام وينوه بكل مسعى في سبيل تحقيق إنصاف هذه الشريحة من اللبنانيين.