الخارجية دانت المخططات العدوانية باقتحام رفح ودعت مجلس الأمن إلى إتخاذ قرار بوقف فوري لإطلاق النار

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، "بأشد العبارات، المخططات الاسرائيلية العدوانية باقتحام مدينة رفح، استكمالا للحرب المستمرة على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين بصورة قسرية".



ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي إلى "ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته من خلال إتخاذ قرار بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الانسانية للفلسطينيين، وصولا الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا" لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي" .