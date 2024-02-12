نصر الله استقبل زياد نخالة... وهذا ما تم التداول به

إستقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحركة الجهاد ‏الإسلامي في فلسطين الأستاذ زياد نخالة حيث جرى استعراض آخر المستجدات في ‏قطاع غزة والضفة الغربية ميدانياً وشعبياً وسياسياً وأوضاع جبهات الدعم والمساندة ‏التي يُقدمها محور المقاومة في الساحات المختلفة.كما تم التداول بالاحتمالات ‏القائمة والتطورات المتوقعة سواءً على مستوى الميدان أو الاتصالات السياسية.وأكد ‏الطرفان على ضرورة الثبات ومواصلة العمل بقوة لتحقيق النصر الموعود. ‏