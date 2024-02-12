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لجنة الصحة أقرت تعليق إستفادة المضمونين من الاشتراك في الصندوق
أخبار لبنان
2024-02-12 | 06:02
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لجنة الصحة أقرت تعليق إستفادة المضمونين من الاشتراك في الصندوق
أقرّ تعليق إستفادة المضمونين من الاشتراك في الصندوق الوطني الاجتماعي، وقال النائب عبدالله: "كان هناك ثغرة، وكان هناك انجاز، إنه بعد سن ال 64 استمر بتغطية المضمونين وربما هناك بعض المواطنين لديهم امكانية ان يكون لديهم ضمان رسمي من مؤسسات رسمية اخرى، واستمر يدفع للضمان في الوقت الذي لا يستفيد، واقررنا مادة إضافية لجهة أي مضمون له أحد أبنائه أو أحد أفراد عائلته يتم تغطية هذه العائلة من الصندوق، او التعاونية، هذا حفاظا على المضمون على أمل ان يتم اقراره في اللجان النيابية المختصة".
أما الاقتراح الثاني في اجتماع اللجنة، يرتبط بالارباح غير المشروعة في القطاع الصحي، وتم تحديد بداية التعريف لكل ما هو مهني وارجأ النقاش بموضوع مادة المنافع غير المشروع.
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