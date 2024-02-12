بوشكيان: اعتماد التوقيع الالكتروني الرسمي يخفّف الكلفة والوقت

شرح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أهمية موافقة الحكومة على المرسوم التطبيقي للمادة الثامنة لقانون المعاملات الالكترونية رقم 81 تاريخ 10/10/2018، والذي يعطي المجلس اللبناني للاعتماد ( COLIBAC ) وهو هيئة الاعتماد الوطنية التي تقع تحت سلطة وصاية وزارة الصناعة، صلاحية اعتماد التواقيع الالكترونية في السندات الرسمية والمعاملات الرسمية للأشخاص.



ومع مراعاة أحكام المادة 133 من هذا القانون، لا يخضع تقديم خدمات المصادقة الى ترخيص مسبق. الا أنه يمكن بناء لطلب من قبل مقدم خدمات المصادقة الذي يستوفي الشروط، الاستحصال على شهادة اعتماد، يصدرها المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC).



وأعلن بوشكيان أن اقرار الحكومة المرسوم التطبيقي نجم عن العمل المشترك بين وزراء الصناعة والعدل والتنمية الادارية برعاية رئيس الحكومة.



واعتبر أن هذه الخطوة المنتظرة منذ سنوات تُخرج الإدارة من البيروقراطيّة، وتخفّف الضغوط والوقت والكلفة داخل الإدارة وعلى المواطن، بما يؤدّي إلى إنتاج الأسناد الرسمية الالكترونية الموثوق بصحّتها، نفس المفاعيل القانونية كالأسناد الرسمية الورقية شرط أن تستوفي الشروط القانوية والأحكام المنصوص عنها في هذا المرسوم.



وأشار الى أنه يصبح على الإدارة إعتماد التوقيع الإلكتروني في السندات الرسمية والمعاملات الرسمية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين.



