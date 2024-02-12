الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بوشكيان: اعتماد التوقيع الالكتروني الرسمي يخفّف الكلفة والوقت

أخبار لبنان
2024-02-12 | 05:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بوشكيان: اعتماد التوقيع الالكتروني الرسمي يخفّف الكلفة والوقت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بوشكيان: اعتماد التوقيع الالكتروني الرسمي يخفّف الكلفة والوقت

شرح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أهمية موافقة الحكومة على المرسوم التطبيقي للمادة الثامنة لقانون المعاملات الالكترونية رقم 81 تاريخ 10/10/2018، والذي يعطي المجلس اللبناني للاعتماد ( COLIBAC ) وهو هيئة الاعتماد الوطنية التي تقع تحت سلطة وصاية وزارة الصناعة، صلاحية اعتماد التواقيع الالكترونية في السندات الرسمية والمعاملات الرسمية للأشخاص.

ومع مراعاة أحكام المادة 133 من هذا القانون، لا يخضع تقديم خدمات المصادقة الى ترخيص مسبق. الا أنه يمكن بناء لطلب من قبل مقدم خدمات المصادقة الذي يستوفي الشروط، الاستحصال على شهادة اعتماد، يصدرها المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC).

وأعلن بوشكيان أن اقرار الحكومة المرسوم التطبيقي نجم عن العمل المشترك بين وزراء الصناعة والعدل والتنمية الادارية برعاية رئيس الحكومة.

واعتبر أن هذه الخطوة المنتظرة منذ سنوات تُخرج الإدارة من البيروقراطيّة، وتخفّف الضغوط والوقت والكلفة داخل الإدارة وعلى المواطن، بما يؤدّي إلى إنتاج الأسناد الرسمية الالكترونية الموثوق بصحّتها، نفس المفاعيل القانونية كالأسناد الرسمية الورقية شرط أن تستوفي الشروط القانوية والأحكام المنصوص عنها في هذا المرسوم. 

وأشار الى أنه يصبح على الإدارة إعتماد التوقيع الإلكتروني في السندات الرسمية والمعاملات الرسمية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اعتماد

التوقيع

الالكتروني

الرسمي

يخفّف

الكلفة

والوقت

LBCI التالي
لجنة الصحة أقرت تعليق إستفادة المضمونين من الاشتراك في الصندوق
تجدد: للوزير عبداللهيان نقول إرفعوا أيديكم عن لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-01-25

بيرم لـ"جدل": بدأنا في وزارة العمل باعتماد المعاملة الالكترونية بشكل كامل بصفر كلفة على خزينة الدولة

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-11

قناة المملكة الرسمية: العاهل الأردني الملك عبد الله يشارك في عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية لغزة

LBCI
صحف اليوم
2024-02-09

رغبة فرنسية صادقة لتطبيق القرار 1701 (الأنباء الالكترونية)

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-07

بوشكيان كلّف مصالح وزارة الصناعة الكشف الدوري على أفران الخبز ومسالخ اللحوم والدجاج

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في قرى العرقوب... وأبناؤها الصامدون يسألون عن السياسيين والدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الرئيس الحريري في بيروت بالـ look الجديد...فهل يكون مقدمة لانطلاقة سياسية جديدة؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 12-02-2024

LBCI
أخبار لبنان
12:34

الحريري تسلّم من بوغدانوف دعوة لزيارة روسيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-11

انهيار مبنى في صحراء الشويفات كاد يتسبب بكارثة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
14:16

الذكاء الاصطناعي قادر على تدمير الحياة البشرية بصمت... هذا ما حذّر منه أحد العلماء!

LBCI
اخبار البرامج
2024-02-07

"قطعوا رأس أمي وأهدوه لجدتي واغتُصبت عندما كان عمري 17"... جميلة تحولت من بائعة هوى الى قوادة: أنا شريفة وتبت! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2024-02-11

هيئة إدارة السير تعلن آلية جديدة لاستقبال المواطنين وفتح المنصة لحجز المواعيد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

سد النهضة والمفاوضات المقفلة.. لماذا لا تلجأ مصر للقانون الدولي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ما الذي أعاد الصومال الى الواجهة السياسية الدولية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في قرى العرقوب... وأبناؤها الصامدون يسألون عن السياسيين والدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

أين يذهب نازحو رفح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

عملية اليد الذهبية على وقع صرخات الفلسطينيين في رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الرئيس الحريري في بيروت بالـ look الجديد...فهل يكون مقدمة لانطلاقة سياسية جديدة؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 12-02-2024

LBCI
آخر الأخبار
09:33

التحكم المروري: احتراق مركبة على اوتوستراد الجية باتجاه الرميلة والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة (صورة وفيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

الحريري وصل مساء أمس الى بيروت... ماذا عن نشاطه؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

في عز الموسم السياحي.. عنتريات في احد فنادق كفردبيان

LBCI
حال الطقس
01:35

الأمطار والثلوج عائدة اعتباراً من الأربعاء...

LBCI
خبر عاجل
23:32

إسرائيل تعلن الإفراج عن رهينتين خلال عملية في رفح

LBCI
خبر عاجل
00:32

وزارة الصحة في حكومة حماس: مقتل نحو مئة شخص في عملية إسرائيلية ليلًا في رفح

LBCI
خبر عاجل
03:03

القوات المسلحة اليمنية: إستهدفنا سفينة "ستار أيرس Star Iris" الأميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة

LBCI
آخر الأخبار
00:27

المتحدث العسكري الإسرائيلي: قوات من الشاباك وكوماندوس الجيش والبحرية واليمام نفذت عملية معقدة وحررت الرهينتين

LBCI
أخبار لبنان
02:04

إرتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
فنّ
06:31

مهرجان "الزمن الجميل" يزور فادي إبراهيم في المستشفى... صور مبهجة مع الدرع التكريمي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More