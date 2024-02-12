بوحبيب بعد لقائه سفيري فرنسا وإسبانيا: إستقرار الوضع في الجنوب هو الأولوية للبنان

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب بعد لقائه كلًا من سفير فرنسا هيرفيه غارو وإسبانيا خيسوس سانتوس أغوادو أن "إستقرار الوضع في الجنوب هو الأولوية للبنان، والتطبيق الشامل والمتوازن للقرار 1701، ما يوقف الخروقات ويؤدي إلى إنسحاب إسرائيل إلى الحدود المعترف بها دوليًا، بما فيها مزارع شبعا، هو المدخل لتحقيق الأمان."