الصايغ بحث ووزير العدل في حقوق المساجين واكتظاظ السجون

بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري مع النائب فيصل الصايغ على رأس وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، في موضوع حقوق المساجين في ظل ظروف اكتظاظ السجون في لبنان.



وشدد الصايغ في خلال اللقاء، على اهمية التنسيق بين وزارة العدل ونقابة المحامين ووزارة الداخلية.