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الحريري: "بشوفكن بـ ١٤ شباط"

أخبار لبنان
2024-02-12 | 08:11
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الحريري: &quot;بشوفكن بـ ١٤ شباط&quot;
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الحريري: "بشوفكن بـ ١٤ شباط"

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرئيس سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السرايا.

وقد اقيمت للرئيس الحريري فور وصوله مراسم الاستقبال الرسمية، ثم عقد الرئيسان  اجتماعا في مكتب رئيس الحكومة.

وقد رحّب رئيس الحكومة بالرئيس الحريري، وتمنى" ان تكون ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري  ورفاقه في الرابع عشر من شباط مناسبة جامعة تؤكد وحدة اللبنانيين في وجه الاخطار المحدقة بلبنان".   

بعد ذلك، أولم الرئيس ميقاتي تكريما للرئيس الحريري في مشاركة الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.

يذكر الى أن لدى وصول الحريري الى السراي وردّاً على سؤال إذا ما كان مستمراً في التزام الصمت، أجاب: "بشوفكن بـ ١٤ شباط".

كما أن ميقاتي وخلال استقباله الحريري، قال: "السراي بيتو للرئيس الحريري هو بيستقبلنا مش نحنا منستقبلو".
 

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