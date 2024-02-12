مولوي: الدولة اللبنانية ستقدم ما في استطاعتها" لمساعدة "الريجي"

كّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي خلال زيارته اليوم الاثنين ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في الحدث أن "الدولة اللبنانية ستقدم ما في استطاعتها" لمساعدة "الريجي" على ان تحقيق المزيد من النجاحات، معتبراً أن "تعامُلها مع المزارع يجعله قادرا على ان يصمد ويستمر"، فيما توقّع رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي ان تكون حصة الخزينة اللبنانية من إيرادات إدارة الحصر عن عام 2023 نحو "270 مليون دولار أميركي"، مشدداً على رفض "القضاء على مصدر رزق ولقمة عيش" 25 ألف مزارع "بجرّة قلم أو نتيجة مسايرة أو رضوخ لموقف دولي من هنا أو هناك من دون تأمين البدائل لهم".



وبعد اجتماع مع سقلاوي في مكتبه، جال مولوي على مختلف أقسام "الريجي" واطّلع على العمل فيها، ثم أقيم لقاء عام حضره محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ورئيس بلدية الحدث جورج عون وأعضاء لجنة الإدارة ورئيس نقابات المزارعين حسن فقيه وممثلو الشركات الأجنبية ووزارة المال.