السيد نصرالله: اطلاق النار في الجنوب سيتوقف فقط عندما يتوقف العدوان على غزة والمكاسب السياسية لن تؤثر على موقفنا

شدد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، على أن المكاسب السياسية التي تحملها معها الوفود العربية والاجنبية والتي تتولى المفاوضات المتعلقة بالجبهة الجنوبية اللبنانية لا يمكن أن تؤثر على موقفنا وتوقف الجبهة اللبنانية.



وأكد السيد نصرالله، في يوم الجريح المقاوم، أن الجبهة في جنوب لبنان هي جبهة ضغط ومساندة ودعم وتضامن ومشاركة في إلحاق الهزيمة بالعدو الإسرائيلي واضعافه، مشددا على أن اطلاق النار سيتوقف في هذه الجبهة فقط عندما يتوقف العدوان على غزة.



وأوضح أن ما نقوم به على الجبهة اللبنانية هو مسؤولية وطنية ومساندة واستجابة صادقة للمسؤولية الملقاة على عاتق كل واحد منا، معتبرا أن أصل وجود اسرائيل في المنطقة هو مصيبة لكل شعوب المنطقة واسرائيل الضعيفة والمردوعة والخائفة هي التي تشكل حالة أقل ضررا على المنطقة ولبنان فمصلحتنا تكون عندما يكون هناك عدو محتل مهزوما وضعيفا.



ودعا السيد نصر الله الموقف الرسمي اللبناني الى "أن يضع شروطا اضافية على 1701 وليس تطبيق القرار"، وقال :"لبنان هو في الموقع القوي والمبادر ويستطيع ان يفرض الشروط".



وتابع السيد نصرالله : "في الجلسات الداخلية هؤلاء الذين لديهم مواقف مسبقة يعترفون بالانجازت لكن علنا لا يقرون. ورغم هزيمة المقاومة لجيش الاحتلال الذي لا يقهر فان البعض يجادل بجدوى المقاومة. هذه الفئة التي تدعي أن "القانون الدولي يحمينا" وتجادل في جدوى المقاومة "ميؤوس منها".



وفي السياق، شدد على وجوب ان "نحرص ألا يؤدي هذا السجال إلى نزاعات طائفية وهذا الأمر من مصلحة "اسرائيل" وليس من مصلحة الوطن والكرامة الوطنية".



ولفت الامين العام لحزب الله أن الهاتف الخليوي هو جهاز تنصت والعدو الاسرائيلي ليس يحاجة إلى عملاء، مطالبا من الجميع الاستغناء عن هواتفهم هذه الفترة.