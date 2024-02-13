سبل إنهاء الفراغ الرئاسي بين الحريري والسفير المصري

بحث الرئيس سعد الحريري مع سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى في التطورات الإقليمية والأوضاع في لبنان، لاسيما سبل إنهاء الفراغ الرئاسي.



وأطلع السفير موسى، الحريري، على الجهود المصرية بالتنسيق مع باقي أطراف اللجنة الخماسية في هذا الصدد.



وفي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، استذكر السفير المصري ما كان للشهيد من مآثر وعلاقات متميزة بمصر وبمحيط لبنان العربي ككل.