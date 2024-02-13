لقاء جمع باسيل بالسفير المصري

عرض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، في الأوضاع الاقليمية فضلاً عن التشاور حول سبل إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.