الحلبي أطلق والسفيرة الأميركية مشروع "كتابي 3"... جونسون: لا علاقة بين انتخاب الرئيس والحرب الدائرة في غزة

أطلق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، مشروع "كتابي" بنسخته الثالثة، في لقاء عقد في مكتب وزير التربية.بداية، كان لقاء خاص بين الحلبي والسفيرة الأميركية، تخلله عرض للعلاقات الثنائية التربوية بين البلدين، وأهمية الدعم الأميركي للقطاع التربوي، وعرض للشؤون العامة في لبنان والمنطقة والتحديات التي يواجهها لبنان لمواجهة الازمات وحاجته إلى الدعم الدولي وفي مقدمته من جانب الولايات المتحدة، خصوصا في ظل الإعتداءات الإسرائيلية على القرى في المنطقة الجنوبية الحدودية وتهجير أهلها واساتذتها وتلامذتها وقفل المدارس.وأشارت جونسون إلى "اهتمام الجانب الأميركي بانتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات وترسيخ الإستقرار"، كاشفة ألا علاقة بين انتخاب الرئيس والحرب الدائرة في غزة أو الجنوب اللبناني. ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تعمل على عدم تصعيد العمليات في الجنوب وبالتالي تحقيق الإستقرار.بعد ذلك، أوضح وزير التربية أن "مشروع كتابي الثالث المنطلق من الحاجات الملحة والخطة الخمسية للوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء، يشكل استمرارا لمشروع كتابي الأول ولمشروع كتابي الثاني، ويلحظ تطور الحاجات والخطط مع تطور التعليم ودخول العصر الرقمي التفاعلي، ودعم ورشة تطوير المناهج التربوية، كما يلحظ شمول مرحلة الروضة والحلقة الثالثة من التعليم الأساسي، إضافة إلى مرحلة التعليم الثانوي ودعم خطة الوزارة في تعميم المدارس الدامجة لذوي الصعوبات التعلمية والإحتياجات الخاصة مع اقرانهم، وإدخال التوجيه المهني. وهذه المراحل يتم لحظها للمرة الأولى في مثل هذه المشاريع".وأكد أن هذا المشروع يعبّر عن التزام حكومة الولايات المتحدة الأميركية الثابت والمستمر بدعم تطور التربية بكل مندرجاتها في لبنان.وقال: "إن هذا البرنامج يتم تنفيذه بواسطة منظمة إختارتها USAID وفاقا لأنظمتها، وإن الأموال تنفق مباشرة من الجهة المانحة لمصلحة من حاز مناقصة التنفيذ، من دون مرور هذه الأموال في الوزارة، وذلك تأكيدا على سياستنا الثابتة بأن وزارة التربية تقرر أوجه الإنفاق ضمن الأولويات التي تكون قد حددتها، بينما الإنفاق يتم مباشرة من الجهة المانحة إلى المستفيدين أو المنفذين، وإن الكلفة التشغيلية لتنفيذ البرامج تقع ضمن قيمة المشروع".بدورها، قال السفيرة الأميركية: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم جميعا اليوم للاحتفال بإطلاق برنامج بقيمة 97 مليون دولار من أجل جودة التعليم للوصول إلى تحسين التعليم في مرحلة التعليم الأساسي- كتابي 3. هذا المشروع، ومعناه "كتابي" باللغة العربية. سوف يفتح فصلا جديدا في المساعدة على الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقا لشباب لبنان. فالتعليم هو أساس الفرص والتقدم. فهو يزود الاولاد بالأدوات التي يحتاجونها لاجتياز تحديات العصر الحالي، والبروز كقادة ومبتكري الغد".وقالت: "لعشر سنوات خلت، أطلقنا أول مشروع "كتابي" في لبنان. فمنذ العام 2014، استثمرت الولايات المتحدة مع شركائها بأكثر من 130 مليون دولار أميركي للمساعدة في تزويد شباب لبنان للوصول إلى التعلّم الجيد. وعلى مدى العقد الماضي، قدم برنامج "كتابي" محتوى لأكثر من 735.000 كتاب مدرسي، و184.000 طرد غذائي غير قابل للتلف للطلاب وأسرهم، كما قام بتدريب المعلمين في اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة الى الرياضيات والتعليم المجتمعي والعاطفي لأكثر من 17.000 معلم في المرحلة الابتدائية. من الصف الأول إلى السادس في مدارس لبنان الرسمية".وأشارت إلى أن "هدف مشروع "كتابي 3" هو توسيع البرنامج ليشمل جميع الصفوف – ابتداء من المرحلة ما قبل الابتدائي إلى المرحلة الثانوية - في كل من المدارس الرسمية ومدارس خاصة مختارة ذات التكلفة المنخفضة ما يلبّي احتياجات الأسر الضعيفة والمحرومة اقتصاديا".ولفتت الى أنه "بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء، سوف يعالج برنامج "كتابي 3" الفجوات الحاصلة في تعلّم الطلاب، مركزين على معرفة القراءة والكتابة والمهارات الحسابية، والمهارات الاجتماعية والعاطفية، والتعليم الشامل، والقيادة في المدرسة، والمهارات الحياتية، والتوجيه المهني".وقالت: "برنامج كتابي 3 سيصل إلى حوالي 350 ألف متعلّم في المدارس الرسمية اللبنانية و25 ألف معلّم على الصعيد الوطني. ومبادرة اليوم تؤكد دعم الحكومة الأميركية الطويل الأمد للشعب اللبناني. معا، يمكننا بناء المسار لكل طفل في لبنان من أجل الوصول إلى تعليم جيد، بغض النظر عن ظروفه".