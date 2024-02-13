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"لبنان القوي": سنتقدم من مجلس النواب بعريضة إتهامية بحق رئيس الحكومة

أخبار لبنان
2024-02-13 | 11:53
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&quot;لبنان القوي&quot;: سنتقدم من مجلس النواب بعريضة إتهامية بحق رئيس الحكومة
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"لبنان القوي": سنتقدم من مجلس النواب بعريضة إتهامية بحق رئيس الحكومة

عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، فجرى نقاش مطول حول ما وصلت إليه الأوضاع من تدهور على كل المستويات، واتخذ عددًا من القرارات.

ورفض التكتل أن يكون متفرجًا على ما تتعرض له الشراكة الوطنية من تدمير ممنهج للميثاق والدستور، وعلى الفراغ القاتل في رئاسة الجمهورية بعد أن تخطت الحكومة المستقيلة والقيمين عليها كل الخطوط الحمراء من خلال تعيين موظف فئة أولى بغياب رئيس جمهورية ومن دون إقتراح من الوزير أو توقيع منه على المرسوم. وسيقوم سيقوم بكل تحرك ممكن على المستوى الإعلامي والسياسي والتياري والشعبي والقضائي لوقف هكذا قرارات والطعن بها أمام شورى الدولة والتقدم من مجلس النواب بعريضة إتهامية بحق رئيس الحكومة صاحب إقتراح التعيين. وطالب النواب المعترضين على المس بالدستور بأن يساهموا معه في توقيع هذه العريضة.   
 
وأعلن التكتل المؤتمن على حق ودور ورسالة من يمثل أنه سيقوم بأي جهد إيجابي من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق وهو مستعد للقيام بأي مبادرة أو التجاوب مع أي مبادرة حوارية تؤدي إلى هذا التوافق. كما أنه بالمقابل سيقوم بأي عمل لوقف مسلسل ضرب الميثاق والدستور واستغياب الرئيس ويبقي كل الخيارات متاحة ويذكر بأن الشرط الأساسي للوحدة الوطنية هو الشراكة الوطنية. 
 
وأحيا التكتل ذكرى إستشهاد رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، مؤكدًا أن لبنان لا يقوم على عزل أي مكون بل على الشراكة المتوازنة بين المكونات.
 
 

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