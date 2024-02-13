قبرص: لبنان رفض استعادة 116 مهاجرا سوريا انطلقوا من أراضيه

أعلنت قبرص اليوم، أنها تتفاوض مع لبنان لإعادة 116 مهاجرا سوريا جرى إنقاذهم قبالة سواحلها بعد أن رفضت بيروت استعادتهم.



وكشف مسؤولون قبارصة أن المهاجرين أُنقذوا في المياه الدولية على بعد 30 ميلا بحريا قبالة قبرص خلال نهاية الأسبوع بعد مغادرتهم من لبنان على متن قارب.



وكانت قبرص قد أبرمت منذ سنوات اتفاقا مع لبنان بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين.



ويبحث المهاجرون الذين يبدأون رحلتهم على متن قوارب تنطلق من مناطق ساحلية لبنانية عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالبا ما يتوجهون إلى الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.



وأعلن وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو أن عملية إنقاذ 116 مهاجرا من سوريا بدأت الأحد بعد تلقي السلطات القبرصية بلاغا من السلطات اللبنانية.



وكشف يوانو أن ثلاثة زوارق تابعة للشرطة والحرس الوطني القبرصي رافقت القارب في اليوم التالي إلى لبنان، لكن تم منع المهاجرين على متنه من الدخول.



وقال: "للأسف لم تقبل السلطات اللبنانية بعودة من كانوا على متن القارب اللبناني".



وأشار الوزير إلى أن "لبنان لديه مشكلة كبيرة" مع الهجرة، مشددا على أنه سيتم التعامل مع القضية سياسيا.



ولم تؤكد السلطات القبرصية على الفور مكان وجود المهاجرين في الوقت الحالي.



ولفت يوانو الى أنه لا يعرف سبب عدم السماح للمهاجرين بالنزول، لكنه أشار الى أن هناك "اتصالات مستمرة" مع السلطات اللبنانية.