توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي مكافحة الفساد في لبنان والعراق...

وقع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان القاضي كلود كرم ورئيس هيئة النزاهة الإتحادية في العراق القاضي حيدر حنون، خلال لقاء جرى في العاصمة العراقية بغداد، مذكرة تفاهم رسمية بين الهيئتين المولجتين بمكافحة الفساد، بهدف إطلاق خطة عمل مشتركة وتبادل للخبرات، خصوصًا لجهة تفعيل دور الوحدة المتخصصة لبدء العمل بقانون إسترداد الأموال المتأتية عن الفساد في لبنان.وأكد القاضي كرم خلال اللقاء على أهمية التعاون بين الدول في مجال تعزيز النزاهة، معتبرًا أن مذكرة التفاهم هذه تشكل خطوة مهمة في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الفساد، وهي تمت بدعم من المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يعمل بالشراكة مع مكتب الولايات المتحدة الأميركية للشؤون الدولية للمخدرات.وكان القاضي كرم قبل توقيع مذكرة التفاهم قد قام والوفد المرافق وبحضور سفير لبنان في العراق بزيارة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الذي رحب بالقاضي كرم وأعضاء الهيئة، مشددًا على أهمية هذه الخطوة على صعيد تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية وضعت مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وجعلت تعاون الدول الشقيقة والصديقة مع العراق في موضوع إسترداد الأموال المنهوبة والمطلوبين معيارًا للعلاقة الدبلوماسية الناجحة مع تلك الدول.كما شهد اللقاء بحث طلبات المساعدة القانونية وإجراءات تسلم المطلوبين بقضايا فساد، وإسترداد الأموال المنهوبة، وتبادل المعلومات بشأن المتهمين والمطلوبين، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتقنيات التي ترفع من كفاءة العاملين في مجال مكافحة الفساد في البلدين.