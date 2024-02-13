الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي مكافحة الفساد في لبنان والعراق...

أخبار لبنان
2024-02-13 | 12:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي مكافحة الفساد في لبنان والعراق...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي مكافحة الفساد في لبنان والعراق...

وقع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان القاضي كلود كرم ورئيس هيئة النزاهة الإتحادية في العراق القاضي حيدر حنون، خلال لقاء جرى في العاصمة العراقية بغداد، مذكرة تفاهم رسمية بين الهيئتين المولجتين بمكافحة الفساد، بهدف إطلاق خطة عمل مشتركة وتبادل للخبرات، خصوصًا لجهة تفعيل دور الوحدة المتخصصة لبدء العمل بقانون إسترداد الأموال المتأتية عن الفساد في لبنان.

وأكد القاضي كرم خلال اللقاء على أهمية التعاون بين الدول في مجال تعزيز النزاهة، معتبرًا أن مذكرة التفاهم هذه تشكل خطوة مهمة في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الفساد، وهي تمت بدعم من المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يعمل بالشراكة مع مكتب الولايات المتحدة الأميركية للشؤون الدولية للمخدرات.
 
وكان القاضي كرم قبل توقيع مذكرة التفاهم قد قام والوفد المرافق وبحضور سفير لبنان في العراق بزيارة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الذي رحب بالقاضي كرم وأعضاء الهيئة، مشددًا على أهمية هذه الخطوة على صعيد تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية وضعت مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وجعلت تعاون الدول الشقيقة والصديقة مع العراق في موضوع إسترداد الأموال المنهوبة والمطلوبين معيارًا للعلاقة الدبلوماسية الناجحة مع تلك الدول.

كما شهد اللقاء بحث طلبات المساعدة القانونية وإجراءات تسلم المطلوبين بقضايا فساد، وإسترداد الأموال المنهوبة، وتبادل المعلومات بشأن المتهمين والمطلوبين، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتقنيات التي ترفع من كفاءة العاملين في مجال مكافحة الفساد في البلدين.


أخبار لبنان

مذكرة

تفاهم

هيئتي

مكافحة

الفساد

لبنان

والعراق...

LBCI التالي
سلسلة لقاءات للحريري وحل سياسيّ للقتال في الجنوب (الجمهورية)
خطاب الحريري... تلميحات عن المرحلة المقبلة (اللواء)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-02-08

ميقاتي رعى توقيع مذكرة تفاهم بين العراق ولبنان في المجال الزراعي

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-08

السوداني يستقبل رئيس الهيأة الوطنية اللبنانية لمكافحة الفساد

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-12

مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الجوية بين لبنان ورواندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-09

بين لبنان والعراق علاقة تجارية خدماتية قديمة وإلى ازدهار جديد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:18

توقيف 3 أشخاص في بلدة بريتال - البقاع لتأليفهم عصابة سرقة سيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

بين أبناء برج حمود الدورة والنازحين السوريين... مش رمانة قلوب مليانة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ما هو مخطط الفرنسيين للحدود الجنوبية اللبنانية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

عشية ذكرى 14 شباط... بيت الوسط يكتظ بالزوار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:55

بلينكن يتحادث هاتفيًا مع أميركي مسجون في روسيا ويتعهد العمل لإطلاق سراحه

LBCI
صحف اليوم
2024-02-07

مصادر لـ "النهار": وزير الخارجية الفرنسي لم ينقل رسائل تهديد من إسرائيل

LBCI
منوعات
2023-08-24

فيديو يظهر عملية غسيل أسد داخل مغسل سيارات في السعودية يثير بلبلة كبيرة... ما حقيقته؟

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-23

المقاومة الإسلامية تنعى علي حسين حرب "جعفر" من بلدة يارون في جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:10

لاعب منتخب الكوت ديفوار يتوج كبطل ليس فقط بكأس الأمم الإفريقية وإنما بتغلبه على مرض السرطان

LBCI
أخبار دولية
14:05

للضرورة أحكام: الرئيس بايدن على تيك توك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

بين أبناء برج حمود الدورة والنازحين السوريين... مش رمانة قلوب مليانة

LBCI
أخبار دولية
13:57

ما هي أبرز العراقيل التي تواجه المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ووقف النار في غزة وهل يمكن تذليلها؟

LBCI
أخبار دولية
13:34

مصر على خطى لبنان بالإنهيار أم تسبقه بالتعافي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ما هو مخطط الفرنسيين للحدود الجنوبية اللبنانية؟

LBCI
أخبار دولية
13:25

أنظار الإقليم إلى القاهرة حيث جولة جديدة من مفاوضات التبادل والهدنة بين حماس وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

عشية ذكرى 14 شباط... بيت الوسط يكتظ بالزوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مع عودة الرئيس الحريري... تحركان سياسي وشعبي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:12

مجلس شورى الدولة بيطل قرار الحكومة المتعلق بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي

LBCI
منوعات
02:02

بعد الاشكالات المتتالية مع زوجها سافرت من لبنان وهذه وجهتها... هل حصل الانفصال بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
02:57

وضع صليبا ضخما وسط قناعه ونشر مشاهد فاضحة لزوجته... كاني ويست: قررت أن أسعد نفسي وأنا سعيد بذلك! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:31

نصرالله: المكاسب السياسية التي تحملها معها الوفود العربية والاجنبية والتي تتولى المفاوضات المتعلقة بالجبهة الجنوبية اللبنانية لا يمكن أن تؤثر على موقفنا وتوقف الجبهة اللبنانية التي هي جبهة دعم وتضامن

LBCI
فنّ
04:29

خطيب نادين نسيب نجيم برفقة سعد الحريري.. فكيف علّقت؟ (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
12:26

نواب قوى المعارضة: سنقوم بخطوات عملية للخروج من المأزق الحالي حماية للبنان من الحرب ولانتخاب رئيس

LBCI
فنّ
05:28

تقلا شمعون بالحجاب في النجف... هكذا علقت على صورتها! (صورة)

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع بأسعار المحروقات..

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More