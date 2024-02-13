في إطار الجهود المصرية لحلحلة الأزمة اللبنانية.. لقاء يجمع شكري ولودريان

في إطار الجهود المصرية لحلحلة الأزمة اللبنانية، استقبل وزير الخارجية سامح شكري المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيڤ لودريان.



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن هناك "مساع مستمرة وتنسيق دائم وتبادل للرؤى لإيجاد حلول توافقية للتحديات التي يواجهها لبنان الشقيق".