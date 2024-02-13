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في إطار الجهود المصرية لحلحلة الأزمة اللبنانية.. لقاء يجمع شكري ولودريان
أخبار لبنان
2024-02-13 | 12:39
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في إطار الجهود المصرية لحلحلة الأزمة اللبنانية.. لقاء يجمع شكري ولودريان
في إطار الجهود المصرية لحلحلة الأزمة اللبنانية، استقبل وزير الخارجية سامح شكري المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيڤ لودريان.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن هناك "مساع مستمرة وتنسيق دائم وتبادل للرؤى لإيجاد حلول توافقية للتحديات التي يواجهها لبنان الشقيق".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن شكري استعرض أيضاً موقف مصر القائم على تشجيع الأطراف اللبنانية على اختيار رئيس الجمهورية، ثم تشكيل حكومة قادرة على الاضطلاع بمهامها، وترحيب مصر بخطوات التجديد لقائد الجيش اللبناني، وقائد قوى الأمن الداخلي، وتعيين رئيس أركان للجيش. كما شدد وزير الخارجية على ضرورة الحفاظ على الإطار الدستوري للبنان.
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