تيمور جنبلاط زار ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري على رأس وفد من التقدمي وكتلة "اللقاء الديمقراطي"

النائب مروان حمادة: هذه الذكرى هي الفاصل بين لبنان الموحد وبين لبنان الذي انتقل إلى جهنم

زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، على رأس وفد من الحزب وكتلة "اللقاء الديمقراطي"، ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذكرى استشهاده الـ19.



وضم الوفد النواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ وبلال عبدالله، أمين السر العام ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



وقرأ جنبلاط وأعضاء الوفد الفاتحة ووضعوا الزهور على أضرحة الشهيد الحريري ورفاقه.



من جهته، قال النائب مروان حمادة: "هذه الذكرى هي الفاصل بين لبنان الموحد وبين لبنان الذي انتقل إلى جهنم. واليوم، نحن نبكي لبنان ونبكي البلد".