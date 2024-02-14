"كل شي بوقتو حلو"... سعد الحريري يزور ضريح والده الشهيد وتحيّة للجماهير (فيديو)

الحريري: حافظوا عالبلد وأنا حدكن وكل شي بوقتو حلو

في الذكرى الـ19 لإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، زار الرئيس سعد الحريري ضريح والده الشهيد في وسط بيروت حيث قرأ الفاتحة برفقة عمّته بهية الحريري وعمّه شفيق.



وقد حيّا الرئيس الحريري جماهير تيار "المستقبل" المحتشدين حول الضريح في وسط بيروت.



واكتفى الحريري بالقول: "نبض البلد هون، فحافظوا على النبض وحافظوا على البلد وأنا حدكن وكل شي بوقتو حلو".