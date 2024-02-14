الجيش الاسرائيلي يعلن تنفيذ "سلسلة من الضربات الجوية" في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن مقاتلاته "بدأت سلسلة من الضربات الجوية في لبنان" ما يثير مخاوف من تصعيد إضافي بين البلدين.



ولم يقدّم الجيش أي تفاصيل أخرى عن الضربات الجوية التي تأتي بعد ساعات من قصف من الجانب اللبناني أدى إلى إصابة أشخاص في شمال إسرائيل.