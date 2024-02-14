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الحريري: والدي استشهد لأنه كان صاحب مشروع لنهوض لبنان
أخبار لبنان
2024-02-14 | 07:14
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الحريري: والدي استشهد لأنه كان صاحب مشروع لنهوض لبنان
رأى الرئيس سعد الحريري أنّ والده الرئيس رفيق الحريري قام بمشروع مستقبليّ للبنان وأنّه استشهد لأنه كان معتدلًا.
وقال من أمام مناصريه، في بيت الوسط: "استشهد والدي لأنه كان صاحب مشروع لنهوض هذا البلد."
وأضاف: "أينما كنت سأبقى إلى جانبكم ومعكم وسعد الحريري لا يترك الناس و"كل شيء بوقته حلو" إذ إنّكم عدتم إلى الساحة "وبلاكن ما في شي ماشي بهالبلد".
وشكر من حضر وقام بواجب العزاء.
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