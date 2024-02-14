متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيلية قُتلت في قصف بوابل من الصواريخ من لبنان

أعلن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أنّ إسرائيلية قتلت في قصف بوابل من الصواريخ من لبنان.



وأوضح المتحدث أنّ القصف استهدف أيضًا قاعدة عسكرية وأدى إلى إصابة عدة أشخاص آخرين.