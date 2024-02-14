السفيرة جونسون تزور ضريح الحريري

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيان أن السفيرة ليزا جونسون وضعت إكليلًا من الزهور على ضريح رئيس الوزراء رفيق الحريري في بيروت.



وقالت: "فيما نحيي الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاده، نتذكر أرثه حول السلام وإعادة الاعمار وأهمية العمل على تعزيز العدالة والمحاسبة".