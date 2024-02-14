كتلة "تجدد": من المؤلم والمستنكر سقوط المدنيين في الجنوب... ولتطبيق جدي للقرار ١٧٠١

كتبت كتلة "تجدد" عبر منصة "إكس": "من المؤلم والمستنكر سقوط المدنيين في الجنوب بفعل الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ما يحتم اليوم قبل الغد تحمل الدولة مسؤولياتها لحماية لبنان واللبنانيين من خطر توسع الحرب، عبر تطبيق جدي للقرار ١٧٠١ بكل مندرجاته، والضغط على المجتمع الدولي لردع اسرائيل. كل التعازي لأهالي الضحايا والشفاء للجرحى. حمى الله لبنان".