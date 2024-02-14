الحريري: لن أعود عن قراري... ومن اغتال رفيق الحريري سيدفع الثمن

رأى رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري أن "عودته للمشهد السياسي من عدمها ليست أولوية الشعب اللبناني."



وفي مقابلة أجراها مع قناة "الحدث"، شدد الحريري على أنه "يجب علينا اليوم الوقوف مع أهل وأطفال غزة وعدم إبعاد المشهد عنها."



أما في السياسة، فأكد أنه لن يعود عن قراره، مكررًا ما قاله سابقًا "كل شي بوقتو حلو."



وفي الذكرى الـ19 لاغتيال والده، قال: "بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، ومن اغتال رفيق الحريري سيدفع الثمن وهو الآن يدفعه."