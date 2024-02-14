باريس: التوتر بين لبنان وإسرائيل "خطير" لكن تفادي التصعيد ممكن

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن الوضع في لبنان "خطير لكنه لم يبلغ نقطة اللاعودة".



وقال سيجورنيه أمام الجمعية الوطنية: "إن فرنسا منخرطة في حلّ النزاع خصوصًا لتجنب التصعيد وحرب جديدة في لبنان".



وأضاف: "مقترحات لتجنّب اتساع نطاق التصعيد، الوضع خطير لكنه لم يبلغ نقطة اللاعودة".

