مولوي: اللبنانيون يرفضون الحرب... ويجب إنتخاب رئيس لإخراج البلد من أزماته

عبر وزير الداخلية بسام مولوي عن خشية من إقتراب الحرب إلى العمق اللبناني⁧‫، مشيرًا إلى أنه يجب أن نبقى ملتزمين بالشرعية والقرارات الدولية لتجنب الحرب.وفي حديث لقناة "الحدث"، شدد مولوي على أنه يجب ⁠على لبنان أن يكون قويًا وعربيًا، مؤكدًا أن اللبنانيين يرفضون الحرب.وفي الذكرى الـ19 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، قال: "⁠نفتقد لشخصية بوزن الرئيس الشهيد رفيق الحريري لها امتدادها العربي والدولي لتجنيب لبنان الكأس المر. و⁠مشروع الحريري الأب كان وقف الحرب ووحدة اللبنانيين."ورأى أنه ⁠يجب إنتخاب رئيس للجمهورية لإخراج لبنان من أزماته.