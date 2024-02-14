كركي: إقفال مكتب الضمان في النبطية غدًا الخميس

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي إقفال مكتب النبطية يوم غد الخميس الواقع فيه ١٥ شباط ٢٠٢٤ نظرًا للأوضاع الأمنية غير المستقرة والإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على محافظة النبطية وبغية المحافظة على سلامة المستخدمين والمراجعين، على أن يعاد فتح أبوابه وفق التطورات ومجريات الأحداث.



وتقدم كركي بأحر التعازي من عوائل الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.