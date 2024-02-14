شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية

نفذت مسيرة اسرائيلية مساء اليوم، غارة على مدينة النبطية مستهدفة شقة سكنية ضمن مبنى مؤلف من 3 طوابق، واطلقت صاروخا موجها احدث اضرارا فادحة في الابنية المحيطة والسيارات المركونة في الشارع.وعلى الفور، هرعت طواقم الاسعاف وباشرت رفع الركام. وبحسب مراسلة الـLBCI، فقد تم انتشال خمسة شهداء وسبعة جرحى من تحت الانقاض، علما ان الشهداء من عائلة واحدة نجا منها الاب فقط وهو جريح.