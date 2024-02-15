الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قتيل وجرحى في حادث سير في الصرفند
أخبار لبنان
2024-02-15 | 02:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قتيل وجرحى في حادث سير في الصرفند
سقط عدد من الجرحى في حادث سير على أوتوستراد الزهراني -صور في منطقة الصرفند.
ونقلتهم فرق الإسعاف إلى المستشفى.
من جهة أخرى، أفادت غرفة التحكم المروريّ بسقوط قتيل نتيجة تدهور مركبة وانقلابها الى محاذاة أوتوستراد صيدا - صور محلة الصرفند.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
وجرحى
الصرفند
التالي
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة ما زالت تؤثّر على لبنان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:40
وزير الخارجية الإيطاليّ: العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تتسبب في وقوع عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين
آخر الأخبار
03:40
وزير الخارجية الإيطاليّ: العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تتسبب في وقوع عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين
0
آخر الأخبار
03:37
رئيس الوزراء الأرمني يتهم أذربيجان بالسعي لـ"حرب شاملة" مع أرمينيا
آخر الأخبار
03:37
رئيس الوزراء الأرمني يتهم أذربيجان بالسعي لـ"حرب شاملة" مع أرمينيا
0
أخبار لبنان
03:26
تيمور جنبلاط: "حزب الله" يحاول تجنيب توسع الحرب
أخبار لبنان
03:26
تيمور جنبلاط: "حزب الله" يحاول تجنيب توسع الحرب
0
آخر الأخبار
03:22
مفوض عام الأونروا: لن نكون قادرين على مواصلة العمل إذا كان هناك هجوم بري في رفح
آخر الأخبار
03:22
مفوض عام الأونروا: لن نكون قادرين على مواصلة العمل إذا كان هناك هجوم بري في رفح
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:26
تيمور جنبلاط: "حزب الله" يحاول تجنيب توسع الحرب
أخبار لبنان
03:26
تيمور جنبلاط: "حزب الله" يحاول تجنيب توسع الحرب
0
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
0
حال الطقس
01:06
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة ما زالت تؤثّر على لبنان
حال الطقس
01:06
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة ما زالت تؤثّر على لبنان
0
صحف اليوم
00:08
صراع جوهريّ بين باريس وواشنطن (الأخبار)
صحف اليوم
00:08
صراع جوهريّ بين باريس وواشنطن (الأخبار)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:16
ظافر ناصر للـLBCI: نحن لا نرى أن "حزب الله" يريد حربا واسعة أو شاملة ولا نرى أن ايران تريد ذلك والخوف على هذا الصعيد هو من النوايا الإسرايلية
آخر الأخبار
03:16
ظافر ناصر للـLBCI: نحن لا نرى أن "حزب الله" يريد حربا واسعة أو شاملة ولا نرى أن ايران تريد ذلك والخوف على هذا الصعيد هو من النوايا الإسرايلية
0
منوعات
2024-02-12
قبل أسبوعين من زفاف صديقتها... شابة تكشف سرًّا صادمًا عن العريس! (فيديو)
منوعات
2024-02-12
قبل أسبوعين من زفاف صديقتها... شابة تكشف سرًّا صادمًا عن العريس! (فيديو)
0
أخبار دولية
00:46
زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ جديد لتعزيز أمن الحدود البحرية لبلاده
أخبار دولية
00:46
زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ جديد لتعزيز أمن الحدود البحرية لبلاده
0
خبر عاجل
10:45
ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف
خبر عاجل
10:45
ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
اندونيسيا تنتخب وتجذب العرب والعالم
تقارير نشرة الاخبار
14:23
اندونيسيا تنتخب وتجذب العرب والعالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قمة الحكومات في دبي: الذكاء الاصطناعي فرصة امام العالم العربي!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قمة الحكومات في دبي: الذكاء الاصطناعي فرصة امام العالم العربي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الحريري لجمهوره: ما في شي بيمشي من دونكم
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الحريري لجمهوره: ما في شي بيمشي من دونكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عودة ليالي الأبطال... انتصاران لكل من ريال مدريد ومانشيستر سيتي ومواجهات نارية في سهرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عودة ليالي الأبطال... انتصاران لكل من ريال مدريد ومانشيستر سيتي ومواجهات نارية في سهرة الليلة
0
أخبار دولية
13:40
تل أبيب تسحب وفدها من التفاوض وتحذر من قرب إنطلاق معركة رفح
أخبار دولية
13:40
تل أبيب تسحب وفدها من التفاوض وتحذر من قرب إنطلاق معركة رفح
0
أخبار دولية
13:38
هل فعلًا وجدت إسرائيل السنوار؟
أخبار دولية
13:38
هل فعلًا وجدت إسرائيل السنوار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
محمد سويد نازح خسر تعب العمر بثوان قليلة... قصته تحاكي الآلاف من أبناء القرى الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
محمد سويد نازح خسر تعب العمر بثوان قليلة... قصته تحاكي الآلاف من أبناء القرى الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ماذا جرى بين مصر وتركيا في عيد الحب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ماذا جرى بين مصر وتركيا في عيد الحب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:52
ظهور نادر لإبنة نيكول سابا ويوسف الخال... أصبحت شابة! (فيديو)
فنّ
05:52
ظهور نادر لإبنة نيكول سابا ويوسف الخال... أصبحت شابة! (فيديو)
2
منوعات
05:30
تزوجت من طبيب نسائي ولم يستطيعا الانجاب ولكن عشقهما تغلب على كل الصعاب... قصة حب ملهمة لثنائي لبناني (خاص)
منوعات
05:30
تزوجت من طبيب نسائي ولم يستطيعا الانجاب ولكن عشقهما تغلب على كل الصعاب... قصة حب ملهمة لثنائي لبناني (خاص)
3
خبر عاجل
12:29
سعد الحريري لـ"الحدث": يجب علينا اليوم الوقوف مع أهل وأطفال غزة وعدم إبعاد المشهد عنها أما في السياسة فأنا لن أعود عن قراري وكما قلت "كل شي بوقتو حلو"
خبر عاجل
12:29
سعد الحريري لـ"الحدث": يجب علينا اليوم الوقوف مع أهل وأطفال غزة وعدم إبعاد المشهد عنها أما في السياسة فأنا لن أعود عن قراري وكما قلت "كل شي بوقتو حلو"
4
خبر عاجل
10:45
ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف
خبر عاجل
10:45
ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف
5
أخبار لبنان
16:26
شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية
أخبار لبنان
16:26
شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية
6
فنّ
05:45
زواج محمود عامر في سنّ الـ 69... وفارق العمر بينه وبين زوجته يشعل الانترنت
فنّ
05:45
زواج محمود عامر في سنّ الـ 69... وفارق العمر بينه وبين زوجته يشعل الانترنت
7
فنّ
05:02
حصل ما لم يكن في الحسبان... العريس سحب الميكروفون من ناصيف زيتون في حفل الزفاف (فيديو)
فنّ
05:02
حصل ما لم يكن في الحسبان... العريس سحب الميكروفون من ناصيف زيتون في حفل الزفاف (فيديو)
8
آخر الأخبار
08:39
غانتس: المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان والرد سيأتي قريبًا وبقوة
آخر الأخبار
08:39
غانتس: المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان والرد سيأتي قريبًا وبقوة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More