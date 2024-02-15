قتيل وجرحى في حادث سير في الصرفند

سقط عدد من الجرحى في حادث سير على أوتوستراد الزهراني -صور في منطقة الصرفند.



ونقلتهم فرق الإسعاف إلى المستشفى.



من جهة أخرى، أفادت غرفة التحكم المروريّ بسقوط قتيل نتيجة تدهور مركبة وانقلابها الى محاذاة أوتوستراد صيدا - صور محلة الصرفند.