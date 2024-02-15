الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تيمور جنبلاط: "حزب الله" يحاول تجنيب توسع الحرب

أخبار لبنان
2024-02-15 | 03:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تيمور جنبلاط: "حزب الله" يحاول تجنيب توسع الحرب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تيمور جنبلاط: "حزب الله" يحاول تجنيب توسع الحرب

تيمور جنبلاط: إذا توسعت الحرب سيكون ذلك بسبب الإسرائيلي والأميركي لأنهما الجهة التي تقوم بالتصعيد فيما "حزب الله" يحاول تهدئة الجبهة

رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن لبنان اليوم بحالة حرب، مشيراً إلى أن "حزب الله" يحاول تجنيب توسعها ولكن التصعيد يكمن من الجانب الإسرائيلي. 

وقال: "إذا توسعت الحرب سيكون ذلك بسبب الإسرائيلي والأميركي، لأنهما الجهة التي تقوم بالتصعيد فيما "حزب الله" يحاول تهدئة الجبهة"، لافتا في المقابل إلى "جنون نتنياهو".

كلام جنبلاط جاء خلال لقاء عقدته "منظمة الشباب التقدمي" جمعه بأعضاء مكاتب المنظمة في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة.

وأكد جنبلاط أن الحزب التقدمي الاشتراكي يعمل على خط دعم النازحين من أهل الجنوب. وتحدّث عن الخطة التي وضعها الحزب لمساعدة النازحين من أهل الجنوب واحتضانهم، لافتا الى أن الحزب يقوم بواجبه الوطني. وأشار إلى الدور الذي يقوم به الرئيس نبيه بري في سياق معالجة هذا الملف بالشكل الذي يحفظ أمنهم ضمن الجنوب.

وفي الملف الرئاسي، تحدّث تيمور جنبلاط عن اللقاءات التي قام بها الحزب التقدمي الاشتراكي لتقريب وجهات النظر بين القوى، "وليصار إلى انتخاب رئيس من قبل الكتل النيابية عوض انتظار مساعي الخارج".

واعتبر أنه من المعيب أن تكون ثمَّة قوى سياسية تنتظر الخارج لكي تتحاور فيما بينها.

وأكّد النائب جنبلاط ضرورة الاستمرار في التواصل مع الشباب وأهمية ذلك، مشيرا إلى أن اللقاءات بينه وبين منظمة الشباب التقدمي ستتكرر باستمرار لتوسيع قاعدة مشاركة الشباب في الحزب ودعمهم والوقوف عند تطلّعاتهم.

وقال: "أنا موجود هنا في لبنان معكم وثمة شباب يعودون إلى لبنان رغم الوضع الاقتصادي الصعب، إلا أنَّنا سنبقى هنا، والجيل السابق مرّ بظروف أصعب وبقي في لبنان، لذلك أتمنى من الشباب البقاء هنا لأن لبنان بلدنا وعلينا أن نبقى هنا حتى ولو واجهنا حرب".

واعتبر أن "بناء الدولة يتطلب مجهوداً كبيراً وعلينا النضال لأجل ذلك، والجيل القديم قد عانى مشاكل أكبر، رغم مشروعية مشاكلنا اليوم، إلا أنَّه ما زال يؤمن بلبنان وهكذا يجب علينا أن نكون"، داعياً الشباب إلى حمل قضية بناء الدولة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تيمور جنبلاط

لبنان

حرب

حزب الله

LBCI التالي
روّجا المخدّرات في محلة غاليري سمعان والمناطق المجاورة... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليهما بالجرم المشهود!
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:09

أمين السر العام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ ظافر ناصر للـLBCI: ندعو إلى أن يكون الأداء في الجنوب مضبوطًا بشكل لا يكون فيه لبنان سببًا لدخوله الحرب وإلى حد بعيد رد حزب الله مدروس

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-05

الجميّل لـ "عشرين 30": في رأيي ما من حرب واسعة شاملة في لبنان ولا لحزب الله ولا ايران ولا اسرائيل مصلحة في حرب مفتوحة

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-03

إسرائيل: قصفنا أكثر من 3400 هدف لحزب الله في لبنان منذ بدء حرب غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-30

وزير الدفاع الإسرائيلي: تل أبيب جاهزة لحرب في الشمال ستكون مدمرة لحزب الله ولبنان (الجزيرة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:51

المرتضى يصدر شعار " طرابلس عاصمة للثقافة العربيّة للعام 2024"

LBCI
امن وقضاء
08:48

البيسري بحث والمستشار الأمني لوزير الداخلية العراقي في سبل التعاون والتقى نقيب محامي طرابلس والشمال

LBCI
أخبار لبنان
07:56

"الجمهورية القوية" يتقدم بطعن امام المجلس الدستوري بقانون الموازنة

LBCI
أخبار لبنان
07:51

لجنة الاشغال وافقت على تمديد مهل طلبات تسوية الابار المحفورة... اليكم التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
14:56

قصة مغامِرة تتحدى أحكام المجتمع وسط تهديدات بالقتل... سام يطلب يد كريستين المتزوجة فهل تقبل عرض الزواج؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:13

مجزرة النبطية... عدد الشهداء يرتفع

LBCI
حال الطقس
2023-12-10

منخفض جويّ ومتساقطات في هذا اليوم...

LBCI
منوعات
2023-07-11

جثة داخل ثلاجة منزل أثارت بلبلة... قصة صادمة وهذه التفاصيل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:13

مجزرة النبطية... عدد الشهداء يرتفع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:45

في بيت الوسط... سلسلة لقاءات للحريري

LBCI
أخبار لبنان
06:35

مخزومي من بكركي: لبنان لا يقوم الا بالشراكة

LBCI
أخبار لبنان
03:26

تيمور جنبلاط: "حزب الله" يحاول تجنيب توسع الحرب

LBCI
أخبار لبنان
02:49

حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

اندونيسيا تنتخب وتجذب العرب والعالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

قمة الحكومات في دبي: الذكاء الاصطناعي فرصة امام العالم العربي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الحريري لجمهوره: ما في شي بيمشي من دونكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عودة ليالي الأبطال... انتصاران لكل من ريال مدريد ومانشيستر سيتي ومواجهات نارية في سهرة الليلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:52

التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ

LBCI
خبر عاجل
12:29

سعد الحريري لـ"الحدث": يجب علينا اليوم الوقوف مع أهل وأطفال غزة وعدم إبعاد المشهد عنها أما في السياسة فأنا لن أعود عن قراري وكما قلت "كل شي بوقتو حلو"

LBCI
خبر عاجل
10:45

ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف

LBCI
اخبار البرامج
14:56

قصة مغامِرة تتحدى أحكام المجتمع وسط تهديدات بالقتل... سام يطلب يد كريستين المتزوجة فهل تقبل عرض الزواج؟

LBCI
أخبار لبنان
16:26

شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية

LBCI
أخبار لبنان
02:49

حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟

LBCI
أخبار لبنان
12:39

الحريري: لن أعود عن قراري... ومن اغتال رفيق الحريري سيدفع الثمن

LBCI
آخر الأخبار
17:13

البيت الأبيض: بايدن يوقع مذكرة يوجه فيها بتأجيل نقل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More