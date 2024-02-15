روّجا المخدّرات في محلة غاليري سمعان والمناطق المجاورة... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليهما بالجرم المشهود!

توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصين بترويج المخدرات في محلة غاليري سمعان والمناطق المجاورة. وعلى أثر ذلك، كُلّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّتهما وتوقيفهما، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّهما يُدعيان:



- ح. م. (مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)

- م. خ. (مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني)



وبتاريخ 08-02-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة غاليري سمعان أثناء قيامهما بترويج المخدرات في المحلة على متن سيارة نوع "مازدا" لون أسود، تم ضبطها، تُستَخدَم في عمليات الترويج. وبتفتيشهما والسيارة، تم ضبط:



- 5 طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالي 6،2غ

- دفتر ورق لف سجائر، بطاقة شريحة خط، هاتفين خلويين، جهاز محمول"tab"، ومبلغ ماليّ.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإنه بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات في محلة غاليري سمعان والمناطق المجاورة على متن السيارة التي أوقفا على متنها، وأنهما يستحصلان عليها من تاجر مخدرات من داخل مخيم صبرا.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.