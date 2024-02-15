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ميقاتي دان العدوان الاسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان وطلب من بوحبيب تقديم شكوى جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن
أخبار لبنان
2024-02-15 | 04:20
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ميقاتي دان العدوان الاسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان وطلب من بوحبيب تقديم شكوى جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن
دان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "العدوان الاسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان والمجازر الجديدة التي يرتكبها في حق المواطنين اللبنانيين لا سيما ما حصل ليل أمس في النبطية حيث استشهد سبعة أشخاص من عائلة واحدة بالقصف الاسرائيلي".
وقال رئيس الحكومة: "ازاء التمادي في هذا العدوان الاسرائيلي وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان، تشاورت مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الوضع، وطلبت تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد اسرائيل الى مجلس الأمن الدولي".
وأضاف: "في الوقت الذي نشدد على التهدئة وندعو جميع الاطراف الى التزام عدم التصعيد، نجد العدو الاسرائيلي يتمادى في عدوانه، مما يدفعنا الى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم العدو. وإزاء تصاعد العدوان طلبت من وزير البيئة الدعوة الى اجتماع عاجل لهيئة الطوارئ الوطنية لمواكبة الوضع. كما اطلعت من وزير الصحة على الواقع الصحي والاستشفائي في الجنوب والخطوات العاجلة المتخذة".
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