لقاء للرابطة المارونية للتباحث في تداعيات الازمة الحالية وتحديات المرحلة المقبلة

عقد في مقر الرابطة المارونية لقاء جامع للمدراء العامين ورؤساء مجالس الإدارة في الادارات والمؤسسات العامة الموارنة للتباحث في تداعيات الازمة الحالية على مستقبل الادارة العامة ودورها، وتحديات المرحلة المقبلة وذلك بدعوة من لجنة شؤون الموظفين والادارة العامة في الرابطة.



وشدّد رئيس الرابطة السفير خليل كرم على واقع الإدارة اللبنانية وضرورة إصلاحها وتحديثها وتفعيلها ورفدها بدم جديد وطاقات شابة، لتقوم بدورها في تسيير عجلة الدولة وخدمة المواطن، والتحرر من الترهل والفساد.



ووصفها بعصب الدولة، التي لا تستقيم اذا لم ترتكز على اسس سليمة.



وأوضحت رئيسة اللجنة المديرة العامة لمؤسسة "ليبنور" لانا درغام الغاية من اللقاء وابرز تحديات المرحلة المقبلة وما تقوم به اللجنة المعنية في الرابطة وخطة عملها.



ودعت المشاركين إلى ابداء الملاحظات وتقديم الاقتراحات آلايلة إلى تفعيل التعاون والتنسيق، والعمل في اطار شراكة فاعلة بين المعنيين.



وبحث اللقاء في الاستحقاقات الاتية من خطط إصلاحية وإعادة هيكلة للقطاع العام، التي بدأت الجهات المعنية طرحها.

